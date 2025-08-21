Ричмонд
В Новосибирске передано в суд дело о краже меди на 4 миллиона рублей с завода

Начальника участка и охранника обвиняют в хищении более 6 тонн цветного металла с территории предприятия.

Новосибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника участка ООО «Новосибирский электровозоремонтный завод» и сотрудника частного охранного предприятия. Их обвиняют в краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), сообщили в паблике Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, в 2024 году обвиняемые, действуя по предварительному сговору с еще одним сообщником, похитили с территории завода свыше 6 тонн медного лома. Ущерб предприятию оценили более чем в 4 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.