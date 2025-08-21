В Санкт-Петербурге отремонтировали участок Московского проспекта

Участок Московского проспекта в Санкт-Петербурге протяженностью 5 км отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.
Во время работ специалисты заменили бордюры, срезали изношенное покрытие и уложили новый асфальт на проезжей части, а также нанесли разметку. Кроме того, привели в порядок около 35 тыс. кв. м тротуаров.
Московский проспект — это одна из самых оживленных улиц города. По ней можно добраться до социальных учреждений, а также до памятных и туристических мест.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.