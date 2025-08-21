Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Санкт-Петербурге отремонтировали участок Московского проспекта

Специалисты заменили бордюры, срезали изношенное покрытие и уложили новый асфальт.

Участок Московского проспекта в Санкт-Петербурге протяженностью 5 км отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.

Во время работ специалисты заменили бордюры, срезали изношенное покрытие и уложили новый асфальт на проезжей части, а также нанесли разметку. Кроме того, привели в порядок около 35 тыс. кв. м тротуаров.

Московский проспект — это одна из самых оживленных улиц города. По ней можно добраться до социальных учреждений, а также до памятных и туристических мест.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.