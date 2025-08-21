Школу в станице Березанской на Кубани отремонтируют до 1 сентября

Ремонт школы № 3 в станице Березанской Краснодарского края завершат до начала нового учебного года по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Выселковского района.
Сейчас специалисты меняют полы в кабинетах и обновляют стены. Также там установят новое оборудование и мебель.
«Ремонт ведется полным ходом. Строители идут по пути параллельного выполнения заказа. Такой подход значительно увеличивает темпы работ, повышает качество, экономит ресурс занятых специалистов. На выделенные средства капитально отремонтируется около 80% внутренней площади здания», — отметил заместитель главы района Дмитрий Олексенко.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.