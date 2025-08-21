Англичанин установил рекорд, прокатившись на 55 аттракционах за неделю

Любитель острых ощущений из Великобритании Дин Стокс поставил перед собой цель, которая обернулась официальным рекордом Гиннесса. Мужчина решил проехать на всех американских горках в Великобритании и Ирландии, а затем усложнил задачу и попытался уложиться в рамки одной недели.
С тех пор он не только регулярно ездил в тематические парки, но и превратил это хобби в настоящее путешествие по разным уголкам страны. Атмосфера парков — от музыки и декораций до самих аттракционов — стала для него источником вдохновения.
Попытка установить рекорд оказалась серьезным испытанием. Помимо плотного графика, Дину пришлось столкнуться с британской погодой. На третий и четвертый дни испытания ураган «Флорис» заставил закрыть несколько парков и приостановить работу части аттракционов. По признанию рекордсмена, именно это помешало ему преодолеть отметку в 60 горок.
Кроме того, значительные трудности вызвали длинные переезды: между парками приходилось преодолевать сотни километров. К этому добавился еще один фактор — необходимость каждый вечер монтировать видеоролики, чтобы делиться прогрессом с подписчиками.
Несмотря на все препятствия, результат оказался впечатляющим. За неделю Дин прокатился на 55 горках и получил официальное подтверждение от представителей Книги рекордов Гиннесса.
Сам Стокс признался, что изначально не планировал становиться рекордсменом. По его словам, он хотел просто испытать удовольствие и поделиться эмоциями с другими. Теперь же он надеется, что его пример вдохновит людей уделять больше времени занятиям, которые приносят радость. «Не стоит стесняться увлечений. Если они делают вас счастливыми, смело делитесь этим», — отметил он.