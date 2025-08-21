Англичанин установил рекорд, прокатившись на 55 аттракционах за неделю

Сам Стокс признался, что изначально не планировал становиться рекордсменом. По его словам, он хотел просто испытать удовольствие и поделиться эмоциями с другими. Теперь же он надеется, что его пример вдохновит людей уделять больше времени занятиям, которые приносят радость. «Не стоит стесняться увлечений. Если они делают вас счастливыми, смело делитесь этим», — отметил он.