Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Англичанин установил рекорд, прокатившись на 55 аттракционах за неделю

Ощущения от полученного титула сам рекордсмен назвал сюрреалистичными. При этом он подчеркнул, что готов передать эстафету другим любителям американских горок и ждет, когда кто-то попробует побить его достижение.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Британец на аттракционах попал в Книгу рекордов Гиннеса
Источник: Книга рекордов Гиннесса

Любитель острых ощущений из Великобритании Дин Стокс поставил перед собой цель, которая обернулась официальным рекордом Гиннесса. Мужчина решил проехать на всех американских горках в Великобритании и Ирландии, а затем усложнил задачу и попытался уложиться в рамки одной недели.

Идея пришла неслучайно. По словам Стокса, впервые он посетил парк аттракционов еще подростком и сразу понял, что именно такие развлечения приносят ему наибольший заряд эмоций.

С тех пор он не только регулярно ездил в тематические парки, но и превратил это хобби в настоящее путешествие по разным уголкам страны. Атмосфера парков — от музыки и декораций до самих аттракционов — стала для него источником вдохновения.

Попытка установить рекорд оказалась серьезным испытанием. Помимо плотного графика, Дину пришлось столкнуться с британской погодой. На третий и четвертый дни испытания ураган «Флорис» заставил закрыть несколько парков и приостановить работу части аттракционов. По признанию рекордсмена, именно это помешало ему преодолеть отметку в 60 горок.

Кроме того, значительные трудности вызвали длинные переезды: между парками приходилось преодолевать сотни километров. К этому добавился еще один фактор — необходимость каждый вечер монтировать видеоролики, чтобы делиться прогрессом с подписчиками.

Несмотря на все препятствия, результат оказался впечатляющим. За неделю Дин прокатился на 55 горках и получил официальное подтверждение от представителей Книги рекордов Гиннесса.

Среди множества аттракционов он выделил Icon в парке Blackpool Pleasure Beach, назвав его самым ярким и веселым в этом приключении.

Сам Стокс признался, что изначально не планировал становиться рекордсменом. По его словам, он хотел просто испытать удовольствие и поделиться эмоциями с другими. Теперь же он надеется, что его пример вдохновит людей уделять больше времени занятиям, которые приносят радость. «Не стоит стесняться увлечений. Если они делают вас счастливыми, смело делитесь этим», — отметил он.