Минтранс Ростовской области направит в правительство РФ проект Западной хорды

В министерстве транспорта Ростовской области уже на этой неделе должны подготовить пакет документов для правительства России по Западной хорде. Такую задачу поставил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Решение было принято после встречи Юрия Слюсаря с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждался вопрос завершения строительства трассы. Донской глава отметил, что последний участок дороги планируют построить не по концессии, при этом стоимость Западной хорды должна составить около 30 млрд рублей.
Владимир Путин согласился, что строительство дороги пора завершать, и пообещал поддержать начало работ.
Напомним, в октябре 2024 года был завершен первый этап Западной хорды. Протяженность участка четырехполосной дороги составила 4,75 км. Теперь предстоит построить еще 7,5 км дороги.
Трасса замкнет Ростовское транспортное кольцо, и это позволит вывести весь грузопоток (до 6 тысяч грузовиков день) из Ростова-на-Дону, разгрузить дороги донской столицы, значительно улучшить экологическую ситуацию, а также объединить трассу М-4 «Дон» с направлением на Донбасс.
