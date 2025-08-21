На Ставрополье пройдет всероссийский фестиваль креативных индустрий

Фестиваль креативных индустрий «Феродиз» пройдет с 9 по 10 октября в городе-курорте Железноводске на Ставрополье, что отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в краевом правительстве.