На Ставрополье пройдет всероссийский фестиваль креативных индустрий

Фестиваль креативных индустрий «Феродиз» пройдет с 9 по 10 октября в городе-курорте Железноводске на Ставрополье, что отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в краевом правительстве.
«На фестивале уже 25 лет креативные предприниматели и творческая молодежь представляют продукты для широкой аудитории, предлагают собственные инициативы, выстраивают деловые связи с бизнес-сообществом. Реализовать проект в этом году помогут грантовые инвестиции, которые предоставили краевому отделению Союза дизайнеров России», — рассказал министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.
По его словам, помимо культурно-образовательной программы гостей ждет и деловая. Планируется провести стратегическую сессию с участием федеральных экспертов. На ней обсудят формирование системы управления и развития креативных индустрий.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.