Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ставрополье пройдет всероссийский фестиваль креативных индустрий

На нем участники смогут представить свои продукты для широкой аудитории.

Фестиваль креативных индустрий «Феродиз» пройдет с 9 по 10 октября в городе-курорте Железноводске на Ставрополье, что отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в краевом правительстве.

«На фестивале уже 25 лет креативные предприниматели и творческая молодежь представляют продукты для широкой аудитории, предлагают собственные инициативы, выстраивают деловые связи с бизнес-сообществом. Реализовать проект в этом году помогут грантовые инвестиции, которые предоставили краевому отделению Союза дизайнеров России», — рассказал министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

По его словам, помимо культурно-образовательной программы гостей ждет и деловая. Планируется провести стратегическую сессию с участием федеральных экспертов. На ней обсудят формирование системы управления и развития креативных индустрий.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.