В Челябинске с сентября планируют вернуть троллейбусный маршрут № 17

Напомним, троллейбус № 17 был отменен в октябре 2024 года. Причиной стал высокий износ подвижного состава. Власти сообщали, что планируют продлить этот маршрут от железнодорожного вокзала через путепровод в Ленинский район. Также был вариант, по которому на северо-западе троллейбусы ездили бы до ЖК «Ньютон», а в Тракторозаводском районе — по улице Комарова.