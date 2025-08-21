Ричмонд
В Челябинске с сентября планируют вернуть троллейбусный маршрут № 17

В Челябинске с сентября вернут троллейбусный маршрут № 17, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Раньше он следовал с северо-запада до железнодорожного вокзала. На маршрут выйдет новый подвижной состав.

Близится к концу реконструкция троллейбусного депо № 2, за счет этого станет возможным возвращение маршрута № 17.

В настоящий момент решается вопрос о трассе и протяженности маршрута, его начальной и конечной остановках.

Напомним, троллейбус № 17 был отменен в октябре 2024 года. Причиной стал высокий износ подвижного состава. Власти сообщали, что планируют продлить этот маршрут от железнодорожного вокзала через путепровод в Ленинский район. Также был вариант, по которому на северо-западе троллейбусы ездили бы до ЖК «Ньютон», а в Тракторозаводском районе — по улице Комарова.