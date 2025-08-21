В Челябинске с сентября планируют вернуть троллейбусный маршрут № 17

Раньше он следовал с северо-запада до железнодорожного вокзала. На маршрут выйдет новый подвижной состав.
Близится к концу реконструкция троллейбусного депо № 2, за счет этого станет возможным возвращение маршрута № 17.
В настоящий момент решается вопрос о трассе и протяженности маршрута, его начальной и конечной остановках.
Напомним, троллейбус № 17 был отменен в октябре 2024 года. Причиной стал высокий износ подвижного состава. Власти сообщали, что планируют продлить этот маршрут от железнодорожного вокзала через путепровод в Ленинский район. Также был вариант, по которому на северо-западе троллейбусы ездили бы до ЖК «Ньютон», а в Тракторозаводском районе — по улице Комарова.