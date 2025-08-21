Из Казани в Сургут запустят новые прямые рейсы

Рейсы из Казани запланированы на понедельник и пятницу, первый вылет — 27 октября. Время в пути — 2 часа 25 минут. Стоимость билетов начинается от 7,7 тыс. руб. Рейсы из Сургута будут отправляться по вторникам и субботам, первый вылет назначен на 28 октября. Время в пути составит 2 часа 40 минут.