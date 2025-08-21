В Воронежской области обновили участок дороги от М-4 «Дон» до села Журавка

Эта трасса является кратчайшим путем объезда между Богучарским и Верхнемамонским районами, когда закрывается наплавной мост через реку Дон в Богучаре. Во время ремонта специалисты укрепили основание дороги, сделав его прочным и способным выдерживать современные транспортные нагрузки. Затем они уложили асфальт и укрепили обочины.