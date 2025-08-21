В Воронежской области обновили участок дороги от М-4 «Дон» до села Журавка

Участок дороги М-4 «Дон» — Богучар — Петропавловка — село Журавка в Воронежской области протяженностью 2 км отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве дорожной деятельности региона.
Эта трасса является кратчайшим путем объезда между Богучарским и Верхнемамонским районами, когда закрывается наплавной мост через реку Дон в Богучаре. Во время ремонта специалисты укрепили основание дороги, сделав его прочным и способным выдерживать современные транспортные нагрузки. Затем они уложили асфальт и укрепили обочины.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.