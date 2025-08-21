В Минздраве прокомментировали приказ об обязанностям фельдшеров

«Это нормальная практика, никаких новшеств здесь по сути нет. Предыдущая версия приказа действовала более 12 лет и нуждалась в актуализации. В ситуации, когда врач, например, уходит в отпуск или временно отсутствует, когда врача нет — его функции временно исполняет грамотный фельдшер, который выполняет функцию участкового терапевта или работает в отдаленном ФАПе», — рассказал Стародубов.