В Минздраве прокомментировали приказ об обязанностям фельдшеров

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Никаких новшеств в новом приказе Минздрава РФ, по которому фельдшеры и акушерки будут исполнять обязанности лечащих врачей, по сути нет, его предыдущая версия действовала более 12 лет и нуждалась в актуализации, заявил РИА Новости научный руководитель Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, академик Владимир Стародубов.
Минздрав утвердил приказ, разрешающий руководителю медицинской организации возложить часть функций лечащего врача на фельдшера или акушерку при оказании первичной медико-санитарной помощи и скорой медпомощи. Документ вступит в силу 1 сентября.
«Это нормальная практика, никаких новшеств здесь по сути нет. Предыдущая версия приказа действовала более 12 лет и нуждалась в актуализации. В ситуации, когда врач, например, уходит в отпуск или временно отсутствует, когда врача нет — его функции временно исполняет грамотный фельдшер, который выполняет функцию участкового терапевта или работает в отдаленном ФАПе», — рассказал Стародубов.
Он отметил, что есть функции, которые имеет право выполнять только врач, но для этого создаются отдельные механизмы, они позволяют специалисту, который наблюдает или помогает этим фельдшерам и акушеркам, оказывать медпомощь.
По его словам, сейчас также развивается телемедицина, которая позволяет в режиме онлайн консультироваться с врачами медорганизаций более высокого уровня.
«Это нормативный документ, который подтверждает и закрепляет практику, сложившуюся в Российский Федерации, защищая средний медицинский персонал и наделяя их необходимыми функциями», — добавил Стародубов.