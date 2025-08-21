Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По следам «Уэнздей»: в России заметили всплеск спроса на бежевую готическую одежду

Аналитики прогнозируют, что интерес к направлению сохранится до начала осеннего сезона. При этом ближе к Хеллоуину они ожидают новый всплеск популярности тематической одежды, украшений и винтажных аксессуаров.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Дженна Ортега в бежевом готическом платье
Источник: Legion-Media.ru

Премьера второго сезона популярного сериала «Уэнздей» заметно повлияла на модные предпочтения российских покупателей. Служба CDEK.Shopping поделилась статистикой с журналом «Афиша Daily»: в период с 5 по 11 августа спрос на одежду и аксессуары в готическом стиле значительно вырос.

По информации аналитиков, количество поисковых запросов со словами «готика», Wednesday и Beige Goth — «бежевая готика» — увеличилось на 158% по сравнению с предыдущей неделей. Особенно популярными стали платья светлых оттенков. Интерес к моделям в молочной и кремовой гаммах поднялся на 74%.

Кроме того, покупатели стали чаще заказывать корсетные топы и кружевные блузы: рост составил 62%. Не меньший интерес вызвали украшения: чокеры, подвески и броши в духе Вивьен Вествуд показали увеличение спроса на 59%. Также выросло число заказов на одежду из латекса с текстурой змеи — на 46%, а популярность платьев в викторианском стиле и юбок с драпировкой поднялась на 68%.

Эксперты связывают всплеск интереса с образами актрисы Дженны Ортеги, исполнившей главную роль в сериале «Уэнздей». В промотуре второго сезона она появилась в нескольких заметных нарядах: молочном латексе Ashi Studio, корсете Vivienne Westwood и платье Elena Velez, напоминающем русалку из песка. Эти выходы стали вирусными в соцсетях и задали тренд на мягкую бежевую готику, которая отличается светлыми оттенками и сочетанием романтики с мрачными элементами.

По словам экспертов, влияние экранных образов на моду становится все более заметным: каждый новый яркий выход звезд быстро трансформируется в тренды онлайн-магазинов. В случае с «Уэнздей» эффект оказался особенно сильным: готический стиль в неожиданно светлом исполнении стал одной из главных модных тенденций августа.