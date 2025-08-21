По следам «Уэнздей»: в России заметили всплеск спроса на бежевую готическую одежду

Кроме того, покупатели стали чаще заказывать корсетные топы и кружевные блузы: рост составил 62%. Не меньший интерес вызвали украшения: чокеры, подвески и броши в духе Вивьен Вествуд показали увеличение спроса на 59%. Также выросло число заказов на одежду из латекса с текстурой змеи — на 46%, а популярность платьев в викторианском стиле и юбок с драпировкой поднялась на 68%.