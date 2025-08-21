По следам «Уэнздей»: в России заметили всплеск спроса на бежевую готическую одежду

Премьера второго сезона популярного сериала «Уэнздей» заметно повлияла на модные предпочтения российских покупателей. Служба CDEK.Shopping поделилась статистикой с журналом «Афиша Daily»: в период с 5 по 11 августа спрос на одежду и аксессуары в готическом стиле значительно вырос.
Кроме того, покупатели стали чаще заказывать корсетные топы и кружевные блузы: рост составил 62%. Не меньший интерес вызвали украшения: чокеры, подвески и броши в духе Вивьен Вествуд показали увеличение спроса на 59%. Также выросло число заказов на одежду из латекса с текстурой змеи — на 46%, а популярность платьев в викторианском стиле и юбок с драпировкой поднялась на 68%.
Эксперты связывают всплеск интереса с образами актрисы Дженны Ортеги, исполнившей главную роль в сериале «Уэнздей». В промотуре второго сезона она появилась в нескольких заметных нарядах: молочном латексе Ashi Studio, корсете Vivienne Westwood и платье Elena Velez, напоминающем русалку из песка. Эти выходы стали вирусными в соцсетях и задали тренд на мягкую бежевую готику, которая отличается светлыми оттенками и сочетанием романтики с мрачными элементами.
По словам экспертов, влияние экранных образов на моду становится все более заметным: каждый новый яркий выход звезд быстро трансформируется в тренды онлайн-магазинов. В случае с «Уэнздей» эффект оказался особенно сильным: готический стиль в неожиданно светлом исполнении стал одной из главных модных тенденций августа.