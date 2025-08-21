Ричмонд
В Иркутске продают Rolls-Royce за 35 миллионов рублей

Владелец пишет, что ранее внедорожник не попадал в аварии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске выставили на продажу внедорожник Rolls-Royce Cullinan 2019 года. Цена автомобиля составляет 35 миллионов рублей, и торг, по словам владельца, исключен. Однако возможен обмен на объекты недвижимости.

— Машина никогда не попадала в ДТП, имеет идеальное состояние. Автомобиль оснащен панорамной крышей, кожаной отделкой потолка, эксклюзивным красно-черным салоном, автоматическими шторками для пассажиров, функциями подогрева, вентиляции и массажа кресел. Также в список опций входит автоматическое закрывание дверей и комплекс систем безопасности. Rolls-Royce содержится в гараже и использовался крайне редко, — утверждает продавец.

Годовое содержание такого автомобиля обойдется новому владельцу примерно в 299 тысяч рублей. В эту сумму входят расходы на топливо, страховку, транспортный налог и другие обязательные платежи.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на дне Байкала в Слюдянке около месяца лежали три электросамоката.