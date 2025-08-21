В Иркутске продают Rolls-Royce за 35 миллионов рублей

— Машина никогда не попадала в ДТП, имеет идеальное состояние. Автомобиль оснащен панорамной крышей, кожаной отделкой потолка, эксклюзивным красно-черным салоном, автоматическими шторками для пассажиров, функциями подогрева, вентиляции и массажа кресел. Также в список опций входит автоматическое закрывание дверей и комплекс систем безопасности. Rolls-Royce содержится в гараже и использовался крайне редко, — утверждает продавец.