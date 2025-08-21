В селе Аверино Белгородской области отремонтировали школу

Ремонт в школе села Аверино Белгородской области провели по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в администрации Губкинского городского округа.
Во время работ там обновили внутренние помещения, включая учебные классы, спортзал, бассейн с тренерскими и раздевалками, библиотеку, музей, обеденный и актовый зал, медицинский кабинет и многое другое. Также специалисты провели отделку фасада и благоустройство прилегающей территории.
Кроме того, в учреждение завезли новое оборудование для кабинетов физики, химии, географии и других. Откроется школа уже 1 сентября.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.