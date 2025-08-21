«Есть поломки»: омский участник кругосветной экспедиции рассказал о проблеме с яхтой

«Одна из главных задач экспедиции — обойти самую северную точку Земли — успешно выполнена. Теперь будем стремиться к следующей: обойти самую южную точку планеты — мыс Горн. Только что прошли остров Бенетта, взяли курс на Певек. Планируем дойти 25 августа, если во льдах не засидимся. У нас есть поломки, думаем в течение 3 дней с ними управиться в Певеке», — сообщил Сергей Щербаков.