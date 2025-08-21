«Есть поломки»: омский участник кругосветной экспедиции рассказал о проблеме с яхтой

Яхта «Fraternidade» в данный момент находится в российских территориальных водах. Известный омский яхтсмен Сергей Щербаков, находящийся на борту судна, рассказал о технических неполадках. Информацией поделилась пресс-служба министерства спорта Омской области.
«Одна из главных задач экспедиции — обойти самую северную точку Земли — успешно выполнена. Теперь будем стремиться к следующей: обойти самую южную точку планеты — мыс Горн. Только что прошли остров Бенетта, взяли курс на Певек. Планируем дойти 25 августа, если во льдах не засидимся. У нас есть поломки, думаем в течение 3 дней с ними управиться в Певеке», — сообщил Сергей Щербаков.
Напомним, что экспедиция стартовала 12 апреля из бразильского города Салвадор. Завершится путешествие в начале следующего года. Она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 180-летию Русского географического общества и 200-летию установления дипломатических отношений России и Бразилии. Инициатором плавания выступил знаменитый бразильский путешественник Алейшо Белов. В сентябре прошлого года он побывал в Омске, и во время визита пригласил принять участие в проекте известного омского яхтсмена Сергея Щербакова.
Ранее «КП в Омске» сообщала, что российско-бразильская кругосветная парусная экспедиция «Братство-2025» достигла самой северной точки планеты — мыса Челюскин на Таймыре.