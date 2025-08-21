Ричмонд
Онлайн-кинотеатр выпустит фильмы для собак: скоро премьера в Москве

Отдельный показ проекта запланировали на 23 августа в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ. Там зрители вместе с питомцами увидят сразу три короткометражки и пообщаются с авторами.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о запуске необычного проекта — фильмов для собак. Серия короткометражек под названием «Догументалки» выйдет 26 августа. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса журналу «Афиша Daily».

Создатели учли особенности восприятия животных: дихроматическое зрение, чувствительность к определенным частотам и внимание к резким звукам.

Поэтому в картинах много необычных шумов и собачьих диалогов, которые сделаны так, чтобы питомцы могли реагировать. Для зрителей добавили сюжетные линии и драму, чтобы фильмы было интересно смотреть вместе с животными.

Помимо самих короткометражек, для владельцев подготовили отдельный выпуск «Догументалки глазами экспертов». В нем ветеринары и кинологи объяснили, как собаки воспринимают визуальные и звуковые стимулы, и дали советы о том, на что стоит обращать внимание при просмотре.

К старту заявлены два фильма. «Шерстяной томагавк» снят в стиле медленного классического вестерна, а «Властелин овец» будет более динамичным и напряженным: в центре сюжета — герой, который пытается справиться с неуправляемым стадом.

По словам директора по маркетингу онлайн-кинотеатра Сергея Кострова, задача проекта — сделать контент доступным не только для людей, но и для их любимцев.