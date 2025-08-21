В Хабаровске проходят совместные учения спасателей России, Китая и Монголии

«Также поднимался вопрос по робототехнике, в том числе беспилотных летательных аппаратов для пожаротушения и различных наземных и наводных роботов. Эти технологии достаточно энергично развиваются в Китайской Народной Республике. Договорились об обмене специалистами в этой области. Делегации технического характера будут направлены на предприятия Китайской Народной Республики, где они будут изучать стратегии развития БПЛА. Мы считаем, что это заслуживает внимания, в том числе и по развитию пожаротушения при высоких температурах», — рассказал министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.