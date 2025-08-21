В Хабаровске проходят совместные учения спасателей России, Китая и Монголии

«Наши регионы объединяют не только границы, но и общие риски. Стихия не знает государственных рубежей. Совместные тренировки дают нам не только практику — это обмен опытом, технологиями, лучшими решениями. Ваша готовность работать плечом к плечу с нашими спасателями — это знак жителям наших дружественных стран: в любой беде мы можем рассчитывать на помощь друг друга», — подчеркнула на торжественной церемонии открытия заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева.
На базе учебного полигона МЧС для участников развернули международный штаб и полевой лагерь, а также подготовили площадки для практических занятий. Для отработки созданы шесть учебных точек. Водолазы занимаются подводным поиском, кинологи ищут людей под завалами. Кроме того, отрабатываются и работы на высоте, ликвидация ДТП и тушение пожаров с эвакуацией из задымления.
Спасатели взаимодействуют в смешанных международных группах, обмениваясь опытом и нарабатывая слаженность действий. За первый день специалисты отработали технологии поиска и извлечения пострадавших из-под завала с помощью специального инструмента, проходы в железобетонных плитах как в вертикальных, так и горизонтальных плоскостях, а также провели «спасение» пострадавших с водоема. Кроме этого, пожарные обменялись опытом тушения возгораний в условиях повышенного теплового воздействия и спасения людей из многоэтажек.
В рамках первых совместных учений Россия, Китай и Монголия договорились сделать подобные международные состязания ежегодными. На второй день делегации трех стран делились опытом работы. Специалисты из Китая заинтересовались медицинским обеспечением России. Работа с ними продолжится в двухстороннем формате на базе мединститутов и образовательных учреждений.
«Также поднимался вопрос по робототехнике, в том числе беспилотных летательных аппаратов для пожаротушения и различных наземных и наводных роботов. Эти технологии достаточно энергично развиваются в Китайской Народной Республике. Договорились об обмене специалистами в этой области. Делегации технического характера будут направлены на предприятия Китайской Народной Республики, где они будут изучать стратегии развития БПЛА. Мы считаем, что это заслуживает внимания, в том числе и по развитию пожаротушения при высоких температурах», — рассказал министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.
До конца учений глава МЧС России проведет третье заседание Совместной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации ЧС и возглавит двадцатое заседание Российско-Монгольской комиссии по сотрудничеству в сфере предупреждения промышленных аварий и стихийных бедствий. Кроме того, министр оценит действия спасателей и пожарных чрезвычайных служб трех стран.
По планам, трансграничное учение снова проведут на Амуре в следующем году. Затем площадки будут чередовать, принимая участников в разных странах.