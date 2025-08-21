18 екатеринбуржцев лишили водительских прав через суд

По искам прокурора 18 жителей Екатеринбурга, страдающие заболеваниями, наличие которых по медицинским противопоказаниям препятствует безопасному управлению транспортными средствами, лишили водительских прав через суд.
«Управление данными водителями автомобилями создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к ДТП, причинить вред жизни и здоровью участников дорожного движения, нанести ущерб их имуществу», — отметили в свердловской прокуратуре.
Исковые требования прокурора в полном объеме удовлетворил Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.