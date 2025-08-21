В Новосибирске продают редкий гибрид Honda Insight за 550 тысяч рублей

Первое поколение культового гибрида 2000 года выпуска выставлено на продажу с пробегом 108 тысяч километров.
На популярной площадке объявлений в Новосибирске появился необычный лот — редкий гибридный автомобиль Honda Insight первого поколения. Машина 2000 года выпуска оценивается владельцем в 550 тысяч рублей, объявление размещено на сайте «Авито».
Модель стала одной из первых серийных гибридных разработок в мире и отличалась передовым для своего времени дизайном: это компактное двухдверное купе с обтекателями на задних колесах и вытянутым кузовом. Благодаря такому решению коэффициент аэродинамического сопротивления составил всего 0,25, что считалось рекордным показателем.
Под капотом установлен 1-литровый бензиновый двигатель мощностью 67 л.с., который работает в тандеме с электромотором, добавляющим ещё 13 «лошадей».
Продавец отмечает, что автомобиль в ярком красном цвете был куплен на японском аукционе с небольшим пробегом и последние 20 лет эксплуатировался крайне бережно. В 2021 году в машине заменили батареи, которые сейчас сохраняют около 95% емкости. Текущий пробег — 108 тысяч километров.
Владелец также уточнил, что машина попала в Россию после незначительного ДТП в Японии, однако все повреждения были устранены: часть деталей перекрашена или заменена. В ПТС числится три прежних владельца.