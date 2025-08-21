Врач назвал главные причины нехватки железа в организме

Железодефицитная анемия остается одной из самых распространенных проблем со здоровьем. У женщин основным фактором риска становятся обильные и длительные менструации. По словам специалиста, к дефициту железа могут приводить дисгормональные кровотечения, возникающие как в подростковом возрасте при половом созревании, так и в период менопаузы. У мужчин чаще всего нехватка железа связана с геморроидальными кровотечениями.