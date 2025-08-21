Врач назвал главные причины нехватки железа в организме

Железодефицитная анемия остается одной из самых распространенных проблем со здоровьем. У женщин основным фактором риска становятся обильные и длительные менструации. По словам специалиста, к дефициту железа могут приводить дисгормональные кровотечения, возникающие как в подростковом возрасте при половом созревании, так и в период менопаузы. У мужчин чаще всего нехватка железа связана с геморроидальными кровотечениями.
Общими причинами анемии для обоих полов врач назвал патологии желудочно-кишечного тракта. В частности, нарушения, связанные с так называемым фактором Касла, могут провоцировать B12-дефицитную анемию.
Существенную роль играет и питание. Отказ от продуктов животного происхождения, характерный для веганов и вегетарианцев, нередко становится причиной развития железодефицита.
Кроме того, в группу риска попадают пациенты с инфекционными заболеваниями. Любые воспалительные процессы способны провоцировать так называемые скрытые потери железа, которые со временем приводят к дефициту.
Лечение дефицита железа требует врачебного контроля. Обычно пациентам назначаются препараты железа, дозировка которых подбирается индивидуально.