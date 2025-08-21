Культура, кулинария, колорит: почему стоит побывать на фестивале «Вкусы России»

Гостей и жителей столицы ждет захватывающее путешествие по регионам страны на легендарной площадке ВДНХ — крупнейшем выставочном комплексе Восточной Европы. На 11 дней фестиваль превратит Москву в гастрономическую столицу России.
Гости фестиваля могут познакомиться с удивительными особенностями России: от Кольского полуострова до Кавказа, от Балтики до Дальнего Востока — каждый регион расскажет свою кулинарную историю. В этот раз «Вкусы России» удивят огромнейшим разнообразием блюд и продуктов. Таймырский сиг, луховицкий кларий, башкирский баурсак, сургутский живой шоколад, рязанский калинник — лишь малая часть из более чем 5000 продуктов, которые представлены. А разнообразие блюд удивит даже самого большого гурмана, ведь на фестивале можно будет попробовать как бурятский бууз, так и дальневосточную уху с крабом.
«Вкусы России» — это фестиваль не только о еде, но и о людях, традициях и культуре. Увлекательные мастер-классы для взрослых и детей, кулинарные шоу, выступления фольклорных ансамблей, вокалистов и танцевальных коллективов из разных уголков страны. На фестивале можно найти все, чтобы ближе познакомиться с Россией и увидеть, как богатство народов страны отражается в ее кухне, искусстве и традициях.
Для детей и взрослых на фестивале открыта уникальная площадка «Город профессий» в необычном формате. На ней, благодаря иммерсивным, интерактивным и диджитал-инструментам, каждый сможет погрузиться в мир агропромышленного комплекса и узнать изнутри, как изготавливаются продукты — от фермы до стола. Любой желающий может не только узнать больше нового, но и заняться творчеством и даже найти новое хобби.
Фестиваль «Вкусы России» — это уникальный проект, который знакомит не только с гастрономическими особенностями страны, но и дает возможность ближе познакомиться с Россией и узнать ее с гостеприимной, многонациональной, и удивительно разнообразной стороны. Завораживающий фестиваль станет отличным направлением для семейной поездки или соло-путешествия и подарит незабываемые впечатления всем гостям из Беларуси.