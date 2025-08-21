Культура, кулинария, колорит: почему стоит побывать на фестивале «Вкусы России»

Гости фестиваля могут познакомиться с удивительными особенностями России: от Кольского полуострова до Кавказа, от Балтики до Дальнего Востока — каждый регион расскажет свою кулинарную историю. В этот раз «Вкусы России» удивят огромнейшим разнообразием блюд и продуктов. Таймырский сиг, луховицкий кларий, башкирский баурсак, сургутский живой шоколад, рязанский калинник — лишь малая часть из более чем 5000 продуктов, которые представлены. А разнообразие блюд удивит даже самого большого гурмана, ведь на фестивале можно будет попробовать как бурятский бууз, так и дальневосточную уху с крабом.