Популярная рыбная закуска и сушеные креветки оказались под запретом в Беларуси

В реестр опасной продукции попала и креветка сушеная «Том-Ям» с маркировкой «Chipka». Выяснилось, что при производстве продукции применялась, заявленная изготовителем в маркировке пищевая добавка — консервант сорбат калия (Е202), недопустимая для использования при производстве сушеной пищевой рыбной продукции.