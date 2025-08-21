Ричмонд
Популярная рыбная закуска и сушеные креветки оказались под запретом в Беларуси

Рыбная закуска и сушеные креветки из России оказались под запретом в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Госстандарт Беларуси сообщил, что нашел нарушения и запретил продавать вяленую пищевую рыбную продукцию паутинка «Форели» ароматизированная с маркировкой «Chipka».

Выявлено, что при производстве продукции применялись, заявленные изготовителем в маркировке синтетические красители — понсо 4R (Е124), тартразин (Е102), желтый «солнечный закат» FCF (Е110), недопустимые для использования при производстве вяленой пищевой рыбной продукции.

В реестр опасной продукции попала и креветка сушеная «Том-Ям» с маркировкой «Chipka». Выяснилось, что при производстве продукции применялась, заявленная изготовителем в маркировке пищевая добавка — консервант сорбат калия (Е202), недопустимая для использования при производстве сушеной пищевой рыбной продукции.

