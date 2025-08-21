Психолог объяснила, чем полезна лень и когда опасна

Чтобы бездействие не приносило вреда, психолог советует соблюдать несколько правил. Прежде всего важно планировать отдых заранее. Специалисты рекомендуют делать паузы примерно по 15 минут после каждых полутора часов работы. При этом важно отказаться от привычки проводить эти окна в социальных сетях или за играми, потому что мозг воспринимает гаджеты как дополнительную нагрузку. Качественным отдыхом в этом случае станет прогулка, медитация или даже простое лежание с закрытыми глазами.