Психолог объяснила, чем полезна лень и когда опасна

Лень, как считают специалисты, изначально возникла у человека как эволюционный механизм для экономии энергии. Однако важно понимать: она может быть как полезной, так и разрушительной. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог Ольга Уманова.
Чтобы бездействие не приносило вреда, психолог советует соблюдать несколько правил. Прежде всего важно планировать отдых заранее. Специалисты рекомендуют делать паузы примерно по 15 минут после каждых полутора часов работы. При этом важно отказаться от привычки проводить эти окна в социальных сетях или за играми, потому что мозг воспринимает гаджеты как дополнительную нагрузку. Качественным отдыхом в этом случае станет прогулка, медитация или даже простое лежание с закрытыми глазами.
Кроме того, необходимо внимательно отслеживать продолжительность периодов бездействия. Если человек чувствует апатию или нежелание что-либо делать на протяжении недели и дольше, это уже не естественный отдых, а сигнал о возможных нарушениях. Среди причин специалисты называют дефицит витаминов, гормональные сбои, депрессию и синдром хронической усталости.
Уманова подчеркнула, что лень становится тревожным признаком, если к ней добавляются чувство вины, тревожность, потеря интереса к жизни, пренебрежение базовыми потребностями, например нежелание готовить еду, убираться или соблюдать гигиену, и отсутствие удовлетворения даже после отдыха. В таких случаях бездействие нередко маскирует серьезные физические или психические проблемы.