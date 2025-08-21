Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы минэкономразвития Ростовской области назначили внука Геннадия Зюганова

Михаил Зюганов занял пост заместителя министра экономического развития Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Заместителем министра экономического развития Ростовской области назначили Михаила Зюганова, внука лидера КПРФ. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на данные, опубликованные в справочнике на портале правительства региона.

Назначение прошло без публичных представлений. Нового чиновника официально нигде не представляли.

Предварительно, Михаил Зюганов будет курировать вопросы реализации нацпроектов, а также формировать связи с высшими органами государственной власти.

Добавим, у лидера КПРФ Геннадия Зюганова есть сын и дочь, семеро внуков и внучка.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
Геннадий Зюганов: биография и политический путь лидера КПРФ
Коммунист, бессменный лидер КПРФ, четырехкратный кандидат на пост президента России. Геннадий Зюганов начинал как сельский учитель, но спустя годы стал узнаваемым и влиятельным политиком. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше