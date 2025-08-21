Замглавы минэкономразвития Ростовской области назначили внука Геннадия Зюганова

Заместителем министра экономического развития Ростовской области назначили Михаила Зюганова, внука лидера КПРФ. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на данные, опубликованные в справочнике на портале правительства региона.
Назначение прошло без публичных представлений. Нового чиновника официально нигде не представляли.
Предварительно, Михаил Зюганов будет курировать вопросы реализации нацпроектов, а также формировать связи с высшими органами государственной власти.
Добавим, у лидера КПРФ Геннадия Зюганова есть сын и дочь, семеро внуков и внучка.
