На границе России и Грузии открыли движение для всех видов транспорта

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России с Грузией открыто для всех видов транспорта, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
Ранее в четверг ФТС сообщила о приостановке движения в пункте пропуска для большегрузного транспорта в связи с проведением работ по расчистке дорожного полотна, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.
«Через пункт пропуска Верхний Ларс разрешено движение для всех видов транспорта», — говорится в сообщении.