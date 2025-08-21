На границе России и Грузии открыли движение для всех видов транспорта

Ранее в четверг ФТС сообщила о приостановке движения в пункте пропуска для большегрузного транспорта в связи с проведением работ по расчистке дорожного полотна, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.