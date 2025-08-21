Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На границе России и Грузии открыли движение для всех видов транспорта

ФТС: движение через «Верхний Ларс» открыли для всех видов транспорта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России с Грузией открыто для всех видов транспорта, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

Ранее в четверг ФТС сообщила о приостановке движения в пункте пропуска для большегрузного транспорта в связи с проведением работ по расчистке дорожного полотна, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.

«Через пункт пропуска Верхний Ларс разрешено движение для всех видов транспорта», — говорится в сообщении.