В подмосковном поселке Марусино открыли новый парк

Новый парк открыли на месте пустыря у реки Чернавки в поселке Марусино Московской области. Благоустройство проводили на площади 3 га по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
«В поселке Марусино у реки Чернавки открыли долгожданный парк. Установлены детские и спортплощадки, тренажеры, оборудована тропиночная сеть, обустроена территория для выгула домашних животных, по всей длине благоустройства парка выполнили очистку реки», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Всего в Подмосковье в этом году планируют благоустроить 134 общественных пространства. Среди них 15 парков, 10 лесопарков, 13 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 16 скверов, 58 малых скверов и других объектов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.