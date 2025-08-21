В Перми студента колледжа обвиняют в сбыте и покушении на сбыт наркотиков

Следствие установило, что фигурант откликнулся на вакансию в одном из мессенджеров и устроился работать курьером на теневой магазин по продаже запрещенных веществ. Студент получил координаты тайника-закладки в районе одного из СНТ в Краснокамском городском округе и забрал оттуда сверток с наркотическим средством общей массой не менее 970 граммов.