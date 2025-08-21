В Перми студента колледжа обвиняют в сбыте и покушении на сбыт наркотиков

В Орджоникидзевском районе Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Березников. Юношу обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие установило, что фигурант откликнулся на вакансию в одном из мессенджеров и устроился работать курьером на теневой магазин по продаже запрещенных веществ. Студент получил координаты тайника-закладки в районе одного из СНТ в Краснокамском городском округе и забрал оттуда сверток с наркотическим средством общей массой не менее 970 граммов.
Потом злоумышленник расфасовал наркотик в два свертка по 456,3 грамма и 514,2 грамма. В соответствии с заданием от анонимного куратора большую часть наркотиков юноша положил в тайник в Краснокамском городском округе, а оставшуюся пока оставил при себе для дальнейшего сбыта.
После оборудования тайника он направился рейсовым автобусом в Березники, но не доехал: на улице Цимлянской его задержали в салоне общественного транспорта сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого МВД. При личном досмотре у березниковца обнаружили и изъяли оставшуюся часть наркотиков.
Установлено, что противоправной деятельностью юноша занимался с осени 2024 года, а вознаграждение за свой труд получал на криптокошелек. Первокурсник полностью признал вину. Время расследования он провел под стражей.
Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.