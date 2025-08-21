В Новосибирске ограничили движение у метро «Спортивная» для установки дождеприемников

На Октябрьском мосту в районе станции «Спортивная» перекрыли участок дороги для установки новой дренажной системы.
На Октябрьском мосту в Новосибирске подрядчик приступил к монтажу второй пары дождеприемников. Для этого у остановки метро «Спортивная» временно перекрыли часть проезжей части, сообщили в паблике Мэрии города.
Работы ведутся на месте прежнего размыва. Первая система уже смонтирована в направлении правого берега и заасфальтирована. Теперь подрядчик приступает к установке второй пары решеток в сторону левого берега.
Монтаж выполняет ООО «Новосибирскавтодор» по заказу МКУ «Управление дорожного строительства». Завершить работы планируют до 1 сентября. Новая система водоотвода позволит предотвратить подтопления и повысить безопасность движения на этом участке.