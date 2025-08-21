Ричмонд
Иркутск попал в топ-10 популярных российских городов у иностранных туристов

Это подтверждается резким ростом бронирований отелей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутск попал в топ-10 самых популярных российских городов у иностранных туристов в 2025 году. Как сообщили КП-Иркутск в региональном агентстве по туризму, это подтверждается резким ростом бронирований отелей и квартир — на 35%.

— Приангарье всегда привлекало путешественников со всего мира. Иркутск как региональный центр готов гостеприимно встречать каждого на нашей земле, — прокомментировала руководитель агентства по туризму региона Евгения Найденова.

Конечно, интерес к городу объясняется его уникальным расположением — он служит главными воротами к озеру Байкал и богатой природе Сибири.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутская область лидирует по участию жителей в программе долгосрочных сбережений.