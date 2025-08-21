Омский минздрав пообещал закончить ремонт марьяновской поликлиники к середине осени

На время ремонта прием профильных специалистов и работа клинико-диагностической лаборатории организована в соседнем корпусе и в здании стационара, что доставляет большое неудобство жителям. Однако, им есть ради чего потерпеть еще три месяца: результатом масштабного ремонта станет комфортная среда для медиков и пациентов с целью оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям муниципального района, отмечают в ведомстве.