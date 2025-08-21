Омский минздрав пообещал закончить ремонт марьяновской поликлиники к середине осени

Неудобство пациентов поликлиники Марьяновской ЦРБ закончится к 15 ноября — обещает минздрав Омской области. Пока же жители вынуждены ходить в соседний корпус и по коридорам стационара.
«Продолжается второй этап капитального ремонта здания поликлиники в рабочем поселке Марьяновка. В настоящее время в здании поликлиники ведутся работы по ремонту хирургических, смотровых кабинетов, помещений клинико-диагностической лаборатории. Выполняется ремонт потолков в кабинетах, коридорах первого, второго и третьего этажей. Работы планируется завершить до 15 ноября 2025 года», — сообщает пресс-служба регионального минздрава.
На время ремонта прием профильных специалистов и работа клинико-диагностической лаборатории организована в соседнем корпусе и в здании стационара, что доставляет большое неудобство жителям. Однако, им есть ради чего потерпеть еще три месяца: результатом масштабного ремонта станет комфортная среда для медиков и пациентов с целью оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям муниципального района, отмечают в ведомстве.