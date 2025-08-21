Эксперт объяснил, почему массаж не поможет похудеть

Физиологическое воздействие массажа заключается прежде всего в улучшении кровообращения и лимфооттока. Благодаря этому ткани освобождаются от лишней жидкости, и человек может заметить уменьшение объемов на 1−2 сантиметра уже после первых процедур. Однако, как подчеркнул эксперт, результат всегда остается краткосрочным.
Малкин отметил, что массаж не разрушает жировые клетки и потому не способен заменить физическую активность. Чтобы сжечь 500 граммов жира, необходимо создать дефицит около 3500 килокалорий. Для сравнения, час интенсивного массажа помогает потратить всего 100−150 килокалорий, что примерно соответствует короткой пешей прогулке длительностью 20−25 минут.
Тем не менее спортсмен добавил, что у массажа есть свои плюсы. Регулярные процедуры способны улучшить состояние кожи, повысить ее упругость и снизить чувство тяжести в ногах. При этом наилучший эффект достигается в сочетании с физической активностью и правильным питанием, так как устранение отеков делает результаты тренировок более заметными.
Спортсмен считает, что обещания похудеть на несколько килограммов только с помощью курса массажа не соответствуют действительности. Чаще всего речь идет о потере жидкости, а не жировой массы. Массаж может быть полезным дополнением, но рассматривать его как основной способ снижения веса — ошибка.