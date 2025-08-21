ФАС проверит обращение о повышении цен на топливо в Приморье

В последние дни на заправках в разных районах Приморья пропало из продажи топливо. Там, где оно есть, собираются длинные очереди. Власти Приморья объяснили ажиотаж возросшим туристическим потоком и сообщили, что в регион идут дополнительные бензовозы из Хабаровского края. Кроме того, ряд заправок в Приморье повысил цены: если еще пару недель назад АИ-92 стоил в районе 61−63 рублей за литр, а АИ-95 — около 65 рублей, то теперь на отдельных заправках цена достигает 76 и 79 рублей соответственно.