В Ростовской области водителей предупредили о дожде на дорогах

Местами по Ростовской области днем 21 августа возможны ливни с грозами, градом и ветром до 20−22 м/с. Ранее было объявлено штормовое предупреждение, в связи с этим водителей просят быть осторожными на дорогах. Правила безопасности в непогоду напомнили в управлении Госавтоинспекции.
Во время стихии лучше находиться в помещении, а не за рулем. Если же непогода застала в дороге, нужно снизить скорость и увеличить дистанцию. Нельзя совершать резкие маневры, рекомендуется включать фары для улучшения видимости. Лужи нужно переезжать осторожно, чтобы не попасть в аквапланирование.
Кроме этого, водителям и пешеходам советуют надевать одежду со световозвращающими элементами.
