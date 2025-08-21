Ричмонд
В Ростовской области водителей предупредили о дожде на дорогах

Донским водителям напомнили правила безопасности за рулем из-за штормового предупреждения.

Источник: Комсомольская правда

Местами по Ростовской области днем 21 августа возможны ливни с грозами, градом и ветром до 20−22 м/с. Ранее было объявлено штормовое предупреждение, в связи с этим водителей просят быть осторожными на дорогах. Правила безопасности в непогоду напомнили в управлении Госавтоинспекции.

Во время стихии лучше находиться в помещении, а не за рулем. Если же непогода застала в дороге, нужно снизить скорость и увеличить дистанцию. Нельзя совершать резкие маневры, рекомендуется включать фары для улучшения видимости. Лужи нужно переезжать осторожно, чтобы не попасть в аквапланирование.

Кроме этого, водителям и пешеходам советуют надевать одежду со световозвращающими элементами.

