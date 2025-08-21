В Ростовской области водителей предупредили о дожде на дорогах

Во время стихии лучше находиться в помещении, а не за рулем. Если же непогода застала в дороге, нужно снизить скорость и увеличить дистанцию. Нельзя совершать резкие маневры, рекомендуется включать фары для улучшения видимости. Лужи нужно переезжать осторожно, чтобы не попасть в аквапланирование.