В школе поселка Октябрьского Ярославской области откроется агрокласс

Для педагогов уже проводят курсы повышения квалификации, а ряд учебных кабинетов ремонтируют.

Источник: Национальные проекты России

Агротехнологический класс откроется в новом учебном году в школе поселка Октябрьского Ярославской области при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в администрации Рыбинского муниципального района.

Ребята с 7 по 10 классы будут углубленно изучать математику, биологию и химию, а также получат профильные знания об отрасли птицеводства. Для педагогов уже проводят курсы повышения квалификации, а в ряде школьных кабинетов ведется ремонт.

«Октябрьская школа является одним из образовательных учреждений в Ярославской области по открытию агротехнологического профиля обучения в рамках федерального проекта “Кадры в АПК”», — отметила начальник управления образования администрации Рыбинского муниципального округа Анжела Тимофеева.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

— развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.,