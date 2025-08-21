В Воронежской области было изъято более 100 литров опасного молока

Всего за последние полгода специалисты проверили 85 предприятий, которые занимаются реализацией молока и молочных продуктов на территории Воронежской области, в том числе в социальные учреждения региона. Санврачами исследовано около пяти тысяч проб продукции. По результатам проверки на санитарные показатели все пробы отвечали гигиеническим нормам. В молочных продуктах не были обнаружены генно-инженерно-модифицированные организмы, радионуклиды, пестициды и антибиотики.
Но, надо отметить, что 26 проб не соответствовали регламенту по жирно-кислотному составу и наличию жиров.
По результатам всех проверок из обращения было изъято 22 партии «молочки» общим объемом более 105 килограммов.
По всем фактам выявления фальсифицированной молочной продукции проведена процедура замены производителей, которые поставляли «молочку» по контрактам в бюджетные учебные организации области. Также в облправительство была направлена информация о производителях и поставщиках опасного продукта.