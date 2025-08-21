В Воронежской области было изъято более 100 литров опасного молока

Всего за последние полгода специалисты проверили 85 предприятий, которые занимаются реализацией молока и молочных продуктов на территории Воронежской области, в том числе в социальные учреждения региона. Санврачами исследовано около пяти тысяч проб продукции. По результатам проверки на санитарные показатели все пробы отвечали гигиеническим нормам. В молочных продуктах не были обнаружены генно-инженерно-модифицированные организмы, радионуклиды, пестициды и антибиотики.