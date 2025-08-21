В Волгоградской области могут ограничить движение

ВОЛГОГРАД, 21 авг — РИА Новости. Передвижение могут ограничить в Волгоградской области из-за плановых тактических учений в нескольких районах региона, в том числе в Волгограде и городе Волжском, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
По данным ведомства, в четверг полицейские проводят учения в Волгограде, Волжском, а также в Камышинском, Калачевском и Михайловском районах Волгоградской области.
«Просьба к гражданам с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам, домыслам», — сообщил региональный главк МВД в своем Telegram-канале.