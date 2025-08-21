Аномальное цветение в Сибири: весенние цветы распустились в Хакасии и на юге Красноярского края в конце августа

Специалисты поясняют, что вторичное цветение может быть вызвано комплексом факторов: погодными аномалиями, повреждением побегов или естественным старением растения, приводящим к сбою его внутренних часов. Несмотря на свою красоту, это явление является стрессом для флоры и может ослабить растения перед предстоящей зимой.