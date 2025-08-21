Аномальное цветение в Сибири: весенние цветы распустились в Хакасии и на юге Красноярского края в конце августа

Жители Хакасии и южных районов Красноярского края наблюдают уникальное природное явление: в конце лета в регионе повторно зацвели растения, характерные для весны. Среди них — прострелы, сирень, жарки и багульник, что вызвало удивление у местных жителей и экологов.
Как сообщает пресс-служба заповедника «Хакасский», аномалия была зафиксирована, в частности, на территории участка «Камызякская степь с озером Улух-Коль», где вновь распустились прострелы. Эти первоцветы обычно цветут только в апреле-мае.
По мнению ученых, причиной несезонного цветения стала аномальная погода. Резкое похолодание и обильные дожди, установившиеся в регионе, создали условия, схожие с весенними. Прохлада и высокая влажность «обманули» растения, заставив их сбиться с естественного биологического ритма.
Специалисты поясняют, что вторичное цветение может быть вызвано комплексом факторов: погодными аномалиями, повреждением побегов или естественным старением растения, приводящим к сбою его внутренних часов. Несмотря на свою красоту, это явление является стрессом для флоры и может ослабить растения перед предстоящей зимой.
Местные жители активно делятся в соцсетях фотографиями цветущей сирени, жарков и вишни, которые в августе должны готовиться к осени, а не цвести.