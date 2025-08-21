Росреестр Башкирии разъяснил действия при приостановке регистрации недвижимости

Росреестр Башкирии порекомендовал жителям республики тщательно изучать официальное уведомление о приостановке процедуры регистрации недвижимости. По словам специалистов, в нем обязательно указываются конкретные причины такого решения и ссылки на нормативные акты. На исправление недочетов отводится три месяца.
Если проблемы связаны с техническим или межевым планом, следует обратиться к кадастровому инженеру, который занимался подготовкой документации. Согласно закону, именно он несет ответственность за соответствие документов установленным требованиям.
Для минимизации рисков при оформлении недвижимости Росреестр советует использовать бесплатные сервисы. На официальном сайте ведомства в разделе «Жизненные ситуации» можно найти подробные инструкции по подготовке документов. Онлайн-консультанты в социальных сетях готовы оперативно ответить на вопросы, а специалисты многофункциональных центров часто помогают выявить неточности до момента подачи заявления.
В ведомстве подчеркивают, что внимательное оформление документов позволяет избежать задержек и дополнительных сложностей при регистрации недвижимости.
