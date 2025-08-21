Росреестр Башкирии разъяснил действия при приостановке регистрации недвижимости

Для минимизации рисков при оформлении недвижимости Росреестр советует использовать бесплатные сервисы. На официальном сайте ведомства в разделе «Жизненные ситуации» можно найти подробные инструкции по подготовке документов. Онлайн-консультанты в социальных сетях готовы оперативно ответить на вопросы, а специалисты многофункциональных центров часто помогают выявить неточности до момента подачи заявления.