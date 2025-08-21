Как не ошибиться в написании выражения и нужны ли запятые

Как правильно — «не то чтобы» или «не то что бы»? Правописание этого устойчивого выражения часто вызывает затруднения не только у школьников, но и у взрослых людей. «Газета.Ru» с помощью правил и примеров объясняет, как его писать — слитно или раздельно, нужны ли запятые и в каких случаях уместно использовать это выражение.