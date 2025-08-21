Ричмонд
Признанный террористом Мотолько осужден на 20 лет — приговор вступил в силу

Генпрокуратура сообщила, что приговор вступил в силу приговор за экстремизм в отношении Мотолько.

Источник: Комсомольская правда

Генеральная прокуратура сообщила, что вступил в силу приговор за экстремизм в отношении блогера Антона Мотолько, внесенного в список физических лиц, причастных к террористической деятельности.

«Приговор вступил в законную силу», — акцентировали внимание в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда с участием прокурора рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Мотолько. Приговором судебной коллегии по уголовным делам Гродненского областного суда с учетом представленных стороной государственного обвинения доказательств обвиняемого признали виновным в совершении ряда преступлений экстремистской направленности. Он был осужден по совокупности преступлений к 20 годам лишения свободы (подробнее мы писали здесь) со штрафом в размере 2000 базовых величин, или 84 000 рублей (одна базовая величина в августе 2025 года составляет 42 рубля).

В ведомстве отметили, что апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда и с учетом мнения представителя Генпрокуратуры, приговор суда первой инстанции был оставлен без изменения. Кроме того, апелляционная жалоба со стороны обвиняемого осталась без удовлетворения.

В Генпрокуратуре уточнили, что уголовное дело рассматривалось в порядке специального производства, так как обвиняемый скрылся за пределами Беларуси в целях уклонения от явки в орган, ведущий уголовный процесс.

