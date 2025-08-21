Признанный террористом Мотолько осужден на 20 лет — приговор вступил в силу

В пресс-службе уточнили, что судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда с участием прокурора рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Мотолько. Приговором судебной коллегии по уголовным делам Гродненского областного суда с учетом представленных стороной государственного обвинения доказательств обвиняемого признали виновным в совершении ряда преступлений экстремистской направленности. Он был осужден по совокупности преступлений к 20 годам лишения свободы (подробнее мы писали здесь) со штрафом в размере 2000 базовых величин, или 84 000 рублей (одна базовая величина в августе 2025 года составляет 42 рубля).