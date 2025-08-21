На три мегаполиса Казахстана надвигаются дожди

В Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня ожидаются дожди с грозой. При этом жару никто не отменял и максимально температура прогреется до +36°С. Об этом стало известно из прогноза на 22, 23 и 24 августа 2025 года, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП «Казгидромет».