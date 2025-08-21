На три мегаполиса Казахстана надвигаются дожди

Прогноз погоды по Астане
22 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный 9−14, временами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С. 23 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +23+25°С. 24 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С.
Прогноз погоды по Алматы
22 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +31+33°С. 23 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3−8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +30+32°С. 24 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +29+31°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
22 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +34+36°С. 23 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +32+34°С. 24 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +34+36°С.