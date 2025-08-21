Омский НПЗ подарил художественной школе автоматизированную печь для обжига керамики

Воспитанники детской художественной школы № 1 имени Саниных получили современное оборудование для занятий керамикой. Благодаря Омскому НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» класс керамики оснастили автоматизированной печью. Это оборудование позволяет создавать изделия большей высоты и обжигать несколько фигур одновременно, что значительно экономит время.
Омский НПЗ активно поддерживает образовательные учреждения региона. Ранее в этом году предприятие передало Центру технического творчества «Мечта» деревообрабатывающий сверлильный станок для юных инженеров. Оборудование было приобретено на средства, собранные сотрудниками завода в рамках благотворительной акции «Мастерская добра».
«Благодаря Омскому НПЗ и программе социальных инвестиций “Родные города” у нашей школы появилась печь для обжига керамических изделий. В художественной школе занимаются 750 учеников. Новое оборудование позволит расширить возможности для занятий керамикой. В будущем мы планируем организовать мастер-классы для старшего поколения», — отметила директор школы Татьяна Алфёрова.
Также по программе «Родные города» была обновлена материально-техническая база школы детского творческого развития «Табия». Для проведения мастер-классов по созданию анимационных роликов были закуплены осветительные приборы и другая необходимая техника.
«Наше предприятие на протяжении многих лет помогает развивать творческие способности детей. Мы понимаем, как важно вкладываться в их будущее. С помощью нового оборудования ребята смогут вывести свое увлечение лепкой на качественно новый уровень. Уверен, что гончарная печь не будет простаивать — школа большая, и у детей появится больше возможностей для самореализации. Чем больше в регионе площадок для творческого развития, тем привлекательнее Омск для молодежи», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Программа «Родные города» — это инициатива социальных инвестиций «Газпром нефти», направленная на улучшение качества жизни людей и развитие регионов присутствия компании. Программа охватывает культурные, спортивные, образовательные и экологические проекты в ЯНАО, ХМАО-Югре, Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областях, Москве и Санкт-Петербурге. «Газпром нефть» является партнером «Национальных проектов России» и вносит свой вклад в достижение целей национального развития.