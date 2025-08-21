Омский НПЗ подарил художественной школе автоматизированную печь для обжига керамики

«Наше предприятие на протяжении многих лет помогает развивать творческие способности детей. Мы понимаем, как важно вкладываться в их будущее. С помощью нового оборудования ребята смогут вывести свое увлечение лепкой на качественно новый уровень. Уверен, что гончарная печь не будет простаивать — школа большая, и у детей появится больше возможностей для самореализации. Чем больше в регионе площадок для творческого развития, тем привлекательнее Омск для молодежи», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.