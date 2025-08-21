Рейды ГАИ среди подростков-водителей продолжаются в Приморье

Госавтоинспекция напоминает подросткам и их родителям: для управления мопедом требуется пройти обучение в автошколе (это можно сделать с 14 лет) и получить водительские права (при достижении 16 лет). А питбайки — мини-мотоциклы для мотоспорта — запрещены для использования на дорогах общего пользования вообще. К таким дорогам относятся и сельские дороги без твёрдого покрытия. Родители должны помнить об этом, задумываясь над покупкой мопеда или питбайка ребёнку в качестве игрушки для активного отдыха. Если несовершеннолетний водитель попадёт в ДТП или будет остановлен инспектором ДПС, к административной ответственности могут привлечь его родителей — за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему водительских прав.