Рейды ГАИ среди подростков-водителей продолжаются в Приморье

В Приморском крае продолжаются рейды Госавтоинспекции, направленные на предотвращение нарушений ПДД водителями двухколёсного транспорта. Особое внимание уделяют несовершеннолетним водителям мопедов, и в Находке недавно школьникам на «дырчиках» посвятили отдельный рейд, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних, к правоохранителям присоединились активисты из числа байкеров. К ответственности привлекли 12 юных нарушителей.

Госавтоинспекция напоминает подросткам и их родителям: для управления мопедом требуется пройти обучение в автошколе (это можно сделать с 14 лет) и получить водительские права (при достижении 16 лет). А питбайки — мини-мотоциклы для мотоспорта — запрещены для использования на дорогах общего пользования вообще. К таким дорогам относятся и сельские дороги без твёрдого покрытия. Родители должны помнить об этом, задумываясь над покупкой мопеда или питбайка ребёнку в качестве игрушки для активного отдыха. Если несовершеннолетний водитель попадёт в ДТП или будет остановлен инспектором ДПС, к административной ответственности могут привлечь его родителей — за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему водительских прав.

Ранее рейд по выявлению нарушителей среди водителей мототранспорта всех возрастных категорий прошёл по всему Приморью. По итогам мероприятия за сутки к административной ответственности привлекли 53 водителей мопедов и мотоциклов, 17 двухколёсных транспортных средств забрали на специализированную стоянку.