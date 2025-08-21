Ричмонд
В Новосибирской области осудили мужчину за незаконную вырубку берез

Житель Купинского района получил два года принудительных работ и обязан возместить ущерб в размере более полумиллиона рублей.

Купинский районный суд Новосибирской области вынес приговор 42-летнему местному жителю, обвиняемому в незаконной вырубке лесных насаждений в особо крупном размере, сообщили в паблике Прокуратуры НСО.

Как установил суд, в августе 2023 года мужчина спилил 50 стволов берез, причинив ущерб Министерству природных ресурсов и экологии региона на сумму свыше 550 тысяч рублей.

Подсудимого признали виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Кроме того, с осужденного взыскана сумма ущерба — более 550 тысяч рублей в пользу регионального Минприроды.