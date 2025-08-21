Опасный рост кислотности почв раскрыли при восстановлении лесов

На каждой площадке исследователи подготовили разрезы почв глубиной до одного метра, из которых взяли образцы для химического анализа. В каждом образце авторы определили содержание 27 элементов, в том числе легко растворимых и усваиваемых растениями, а также трех групп соединений, которые связываются с органикой, хорошо удерживаются почвой или активно вступают в реакции с гидроксидами железа и марганца.