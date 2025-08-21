Ричмонд
В Ростовской области птицефабрика не выполнила предписание Россельхознадзора

На Дону завели административное дело в отношении птицеводческого предприятия.

Источник: Комсомольская правда

Птицефабрику в Ростовской области поймали на нарушении. Предприятие не исполнило ранее полученное предписание, и это выяснилось во время внеплановой проверки, сообщили в управлении Россельхознадзора.

Сначала инспекция началась в дистанционном формате. Специалисты надзорного ведомства опросили представителей предприятия и запросили документы, подтверждающие исполнение предписания. Но, оказалось, что у компании не было возможности выполнить поставленные задачи.

Тогда инспекторы выехали на место для фиксации конкретных фактов неисполнения предписания. В итоге было возбуждено административное дело по части 8 статьи 19.5 КоАП РФ. Предприятию выдали новое предписание и установили срок для исправления нарушений.

Добавим, в 2025 году с помощью мобильного приложения «Инспектор» представители Россельхознадзора провели уже 75 профилактических визитов и девять контрольных мероприятий.

