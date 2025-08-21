С начала лета в Химках облагородили 21 народную тропу

Сейчас работы завершают еще на трех объектах. Среди них — придомовые территории на улицах Планерной, 18, Ватутина, 1, и Ленинградском шоссе, 20. Еще один участок, на котором завершают работы, расположен вдоль школы № 22. Там уже засеивают газон. Добавим, что финальным проектом благоустройства в 2025 году станет обустройство народной тропы в деревне Клушино.