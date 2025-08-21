Ричмонд
С начала лета в Химках облагородили 21 народную тропу

Сейчас специалисты завершают работы на еще четырех территориях.

Более 20 народных троп облагородили в Химках с начала года в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Удобные пешеходные дорожки прокладывают по проторенным людьми тропинкам. Они уже появились в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Сходня и Подрезково», — говорится в сообщении.

Сейчас работы завершают еще на трех объектах. Среди них — придомовые территории на улицах Планерной, 18, Ватутина, 1, и Ленинградском шоссе, 20. Еще один участок, на котором завершают работы, расположен вдоль школы № 22. Там уже засеивают газон. Добавим, что финальным проектом благоустройства в 2025 году станет обустройство народной тропы в деревне Клушино.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.