В Колпинском районе Петербурга прошел музыкальный фестиваль

Для гостей мероприятия провели мастер-классы, театрализованные этюды и интерактивы.

Молодежный музыкальный театрализованный фестиваль «Август-Фест» состоялся в Парке Поколений в Колпинском районе Санкт-Петербурга по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.

Для гостей мероприятия провели мастер-классы по различным направлениям творчества, театрализованные этюды и интерактивы от ребят, занимающихся в молодежном пространстве «Медиазавод». Также прошли музыкальные викторины от ведущего Андрея Торопова и концертные номера от участников вокальных студий «Медиазавода» и молодежного комплекса «Горизонт».

Нацпроект «Молодежь и дети».

направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.