Жители Липецкой области вышли в финал чемпионата «Молодые профессионалы»

Трое учащихся колледжей и техникума из Липецкой области примут участие в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдет с 24 по 30 августа в Калуге в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в управлении образования и науки региона.
Так, в компетенции «Спасательные работы» Липецкую область представит Дмитрий Пальчиков. Он учится в Усманском многопрофильном колледже. А за звание лучшего в направлении «Мобильная робототехника» будет бороться Анастасия Санина. Она представит на чемпионате Липецкий политехнический техникум. Еще один финалист — Владимир Битюков. Он обучается в Липецком индустриально-строительном колледже. Ему предстоит проверить свои силы в номинации «Сварочные технологии».
Всего на заключительном этапе участники будут состязаться по 22 компетенциям в сфере промышленности. Еще для них предусмотрена деловая программа. В нее входит форум «Система СПО — локомотив экономики страны», приуроченный к 85-летию среднего профессионального образования.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.