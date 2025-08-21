Жители Липецкой области вышли в финал чемпионата «Молодые профессионалы»

Так, в компетенции «Спасательные работы» Липецкую область представит Дмитрий Пальчиков. Он учится в Усманском многопрофильном колледже. А за звание лучшего в направлении «Мобильная робототехника» будет бороться Анастасия Санина. Она представит на чемпионате Липецкий политехнический техникум. Еще один финалист — Владимир Битюков. Он обучается в Липецком индустриально-строительном колледже. Ему предстоит проверить свои силы в номинации «Сварочные технологии».