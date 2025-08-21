Умер известный казахстанский художник, участвовавший в разработке дизайна тенге

Он плодотворно работал в жанрах прикладной графики, плаката, книжного оформления, живописи и портрета. Украсил более 200 книг на историко-фольклорную тематику и для детей, а также более 50 плакатов социального и исторического содержания. Автор серии живописных произведений «Алтын сарбаз», «Туркестан», «Ордабасы», «Огуз хан», «Кероглы» и других, а также портретов Абылай хана, Абулхаир хана, Казыбек би, Айтеке би, Толе би, Коркыта. Кроме того, его запомнили как художника, активно занимавшегося оформлением тенге.