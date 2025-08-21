В Лабытнанги на Ямале 1 сентября откроют обновленное здание старшей школы

Ремонтируемая по нацпроекту «Молодежь и дети» старшая школа в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе начнет работу с 1 сентября. Об этом сообщили в администрации города.
Специалисты выполнили уже 97% запланированных работ. Они полностью заменили инженерные сети, кровлю, фасад и оконные блоки здания. Также рабочие завершили монтаж систем отопления и вентиляции, выполнили внутреннюю отделку помещений.
В обновленной школе появятся специализированные лаборатории по химии, физике и биологии. Их оснастят современным оборудованием. Например, там установят интерактивный анатомический стол Пирогова для будущих медиков. Также в модернизированной школе ребята смогут освоить азы управления беспилотными авиасистемами и подготовиться к экзаменам на водительские права в профессиональных мастерских.
Отметим, что в этом учебном году образовательное учреждение будут посещать около 270 старшеклассников. В школе на углубленном уровне будут преподавать 22 дисциплины.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.